Caso de maltrato infantil en El Jebe: «Siento que le salvé la vida a la niña»

Indignación y preocupación en la comunidad de El Jebe, Barquisimeto, luego de la difusión de un video que muestra el presunto maltrato a una niña de 3 años por parte de su padrastro, Nahum Colmenárez. El equipo de Noticias Barquisimeto conversó con Yoselyn Valera, la valiente mujer que grabó el video y lo compartió en redes sociales, lo que activó la atención pública sobre el caso.

La denuncia que destapó la agresión

Yoselyn Valera relató los momentos de tensión que vivió al escuchar los gritos de la niña y los fuertes golpes. “Aunque yo veía venir esto… estaba sentada afuera de mi casa y escucho los fuertes manazos. Imagínense desde aquí hasta allá arriba”, comentó, señalando la distancia que existe entre su vivienda y el lugar de los hechos. Como madre de cuatro hijos, dijo que la situación la indignó y la motivó a actuar.

“Escucho los gritos donde él mandaba a callar a la niña. Soy madre de 4 niños, no me gusta eso y bajo corriendo de mi casa… cuando llego a la casa de ellos, empiezo a grabar”, explicó Valera. Señaló que ya había conversado con la madre y los abuelos de la menor sin obtener resultados, por lo que decidió exponer la situación. «Lamentablemente tuve que acudir a estas redes antes de que la niña fuese asesinada o llegara a mayores”, afirmó.

«Siento que le salvé la vida a la niña«

A pesar de haber recibido comentarios negativos en redes, Yoselyn se muestra firme en su decisión. “No me arrepiento de lo que hice porque siento que le salvé la vida a la niña”, expresó. Al preguntarle si se considera una «mujer valiente«, como la han calificado muchos usuarios, respondió afirmativamente. “SÍ, y digo que vean las imágenes, que no están montadas, porque vi a muchos diciendo que no lo creen porque el señor tiene cara de que no rompe un plato y mire con lo que salió”, enfatizó, haciendo un llamado a recordar que “los niños no se tocan”.

Amenazas y llamado a la justicia

Valera manifestó que ha recibido amenazas de los familiares del presunto agresor, Nahum Colmenárez. «Quiero dejar en claro que si me llega a pasar algo o me llegan a agredir son familiares de Nahum Colmenárez, porque me mandan mensajes en los que no lo creen y me están amenazando fuertemente”, denunció.

Yoselyn Valera hizo un llamado a las autoridades, en particular al Director del CICPC, Douglas Rico, y al Fiscal Tarek William Saab, para que «le caiga todo el peso de la ley» al agresor. Considera que no es justo que le otorguen alguna medida de libertad, ya que «él tiene que pagar por sus hechos«. Además, agregó que el agresor ya tenía denuncias previas ante la fiscalía y cuerpos policiales, pero no se había logrado su detención, lo que lo hacía creer que «no le iba a pasar nada».

Hasta el momento de la publicación de esta nota tanto la madre de la niña como el presunto agresor seguían detenidos a la espera que fuesen presentados en Los Tribunales».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto