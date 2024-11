Caso Coletta: «Quiero vivir mis últimos años en total tranquilidad»

Michele Coletta, un ciudadano venezolano con más de 6 décadas en la ciudad de Barquisimeto, volvió a hacer pública su denuncia contra de dos de sus tres hijos a quienes acusa de intentar internarlo en un asilo y quedarse con sus bienes.

En una nueva entrevista con Noticias Barquisimeto, el señor Coletta reiteró su solicitud al Fiscal General para que acelere las investigaciones en su caso y pueda vivir sus últimos años «en total tranquilidad». El denunciante aseguró que sus hijos, quienes residen fuera del país desde hace más de 12 años, continúan las acciones legales en su contra con la intención de «despojarlo de su patrimonio».

«Ellos me han denunciado para quedarse con mis bienes. Se fueron de Venezuela diciendo que aquí no sirve y no se vive, pero si sirve la plata de Venezuela», expresó Coletta con visible indignación. El hombre aseguró que sus hijos nunca se han preocupado por su bienestar ni el de su esposa, ni siquiera con una llamada telefónica a fin de año.

Coletta también se refirió a las acusaciones en contra de su hija Liliana, a quien señalan de manipularlo. Sin embargo, el denunciante rechazó estas afirmaciones, asegurando que todas las decisiones las toma él mismo. «Eso es mentira, todo lo que ella está haciendo son ordenadas por mí, la casa la administro yo y mando yo en todo caso«, enfatizó.

A su vez, manifiesta que su día a día está en su hogar con su esposa y cuidando los jardines de su casa, «tenemos una enfermera no por grandes necesidades pero en algo nos ayuda porque ya tenemos una edad», «ellos me están haciendo la vida imposible, no me quieren dejar tranquilo, le pido a las autoridades venezolanas y los jueces que me ayuden para que me dejen tranquilo mis hijos«.

«Dios me ha dado la gracia que todavía a la edad que tengo estoy bien de la cabeza y me acuerdo de todo y administro todo yo y lo que ella hace es bajo las ordenes mías, no que ella me ha convencido, a mí no me va a convencer nadie», manifiesta el señor Coletta.

El señor Coletta agradeció al Fiscal General de la República por la atención prestada a su caso en una primera instancia y solicitó su continua ayuda para poner fin a esta situación. «Pido que por favor me siga ayudando porque quiero vivir tranquilo sin ningún problema»

Coletta manifestó sentirse intranquilo por la actitud de sus hijos y aseguró que no los perdonará por las acciones que han tomado. «Una madre que quiso tener sus hijos, que le hemos dado de todo, educación… y son más de 12 años sin decir ni un ‘hola mamá’. ¿Cómo se va a perdonar eso? no me siento para perdonarlo hasta el momento, puede ser que de aquí a que me muera lo perdone, pero ahorita no», finalizó

Por otra parte, el representante legal del señor Coletta, Manuel de Oliveira manifestó todas las acciones que se han presentado con nuevos abogados, «porque ahora hay 4 más de lo que estaban anteriormente, que siguen haciendo ataques y utilizando órganos judiciales para dilatar más el proceso. Y a los hijos del señor Coletta que cesen los ataques por las redes sociales donde atacan a su hermana y a su hija».

