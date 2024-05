Casa Hogar Dr. José Gregorio Contreras: Un hogar digno para los abuelitos

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”, una de las frases más memorables pronunciadas por Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Esta frase sirve para identificar a la Casa Hogar José Gregorio Contreras, ubicada en el Callejón Falcón, a escasos metros de la Av. Ribereña con calle 48, donde decenas de adultos mayores y un grupo de niños son atendidos con mucho amor por parte de la Sra. Adnelly Acosta.

Acosta es Licenciada en Enfermería Geriátrica y hace 18 años salió de su ciudad natal, Caracas, capital de Venezuela: “Mi objetivo es atender abuelitos en situación de calle. Ya tenemos 15 años de fundados como asociación civil sin fines de lucro. Aquí abordamos al adulto mayor en situación de calle, algún familiar o conocido hace un ingreso previo, cuando tienen familia nosotros tratamos de concientizar de que no lo saquen de la casa, porque 70% del adulto mayor muere los tres primeros meses de ingreso por depresión”, explica Acosta, mientras preparaba el almuerzo para la gran familia de esta Casa Hogar.

La enfermera destaca que muchos de los adultos mayores no tienen recursos económicos para costear una institución privada que se encargue de su cuidado: “Aquí partimos con el señor, los abordamos aún siendo desconocidos. Yo creo que cada quien nace con un propósito y nací para servir. Por eso ese deseo de ser enfermera y servir con la vocación de curar”, expresó Acosta mientras atendía a sus adultos mayores y los niños jugaban.

Agradece a Dios por haberla llevado hasta ese lugar, afirmando que Lara es un estado muy hermoso del territorio nacional, donde atiende a sus adultos mayores: “Por ahora atiendo a 36, tenemos también 14 niños comprendido entre nueve familiares y otros en condición de vulnerabilidad que han ingresado”, explicó Acosta, detallando que ella siente que ve a Dios diariamente porque son 180 comidas con las que cuentan para 60 personas que hacen vida entre atendidos y personal de la Casa Hogar.

“Es difícil hoy en día tener un menú balanceado y tres veces al día. Eso es un milagro de Dios, en algunas oportunidades recibo aportes del IMDES, pero principalmente recibimos ayuda de Dios. Si decimos que le servimos a Dios, podemos hablar de necesidades múltiples, en la tierra siempre va a haber necesidad, pero si le servimos a Dios no puede haber precariedad”, afirmando que Dios le cumple sus promesas diariamente.

Gratitud y alegría

Jesús, uno de los adultos mayores que hace vida en la Casa Hogar, manifestó sentirse muy bien atendido diariamente: “Yo aquí me siento muy bien. Estoy protegido por la Lic. Adnelly, ella nos cuida a todos. Tengo casi dos meses y ha sido muy bueno el trato, todas las comidas son buenas y comemos postres”, detalló uno de los abuelitos presentes.

Antonia, dijo que se siente muy bien tratada en el hogar: “No pasamos hambre que eso es lo más necesario. Siempre hay comida”, dijo la abuelita que tiene ya cuatro años compartiendo en la Casa Hogar.

“Yo escucho todas las mañanas el programa de Ely Saúl Sequera y Daniel Rodríguez. Yo llegué aquí inválido, me trajeron inválido, me trajo un hermano, me dejó aquí y no me visitó más nunca. Aquí me tratan muy bien y ya me estoy recuperando, camino algunos trechos”, señaló Víctor Giménez, explicando que próximamente estarán en un sitio mejor en Agua Viva, municipio Palavecino.

Para finalizar, Hugo Montiel, dijo que está sano y salvo en esta Casa Hogar: “Yo tengo mis cosas aquí, yo comparto aquí con todos, comemos puntuales”, aseguró mientras terminaba de leer un libro después de haber desayunado.

Cuentan con un voluntariado que los apoya

La Dra. Basi Kimis apoya constantemente a la Casa Hogar José Gregorio Contreras y la primera vez que fue, se quedó impresionada con la calidad humana que le mostró en ese momento la Lic. Adnelly Acosta: “Fue una de las razones por la que yo me quedé aquí. Yo dije que tenía que ayudarla, yo tengo la posibilidad siempre de visitar a las empresas porque conozco a los empresarios, son amigos y toda puerta que he tocado, ha sido abierta y han sido colaboradores”, destacó.

En este sentido, detalló que el próximo 28 de mayo, cuando se conmemoré el Día del General Jacinto Lara, héroe epónimo del estado Lara, estarán realizando una cena benéfica en las instalaciones del Country Club de Barquisimeto, donde ya todas las entradas fueron vendidas: “Esto para seguir con la obra que estamos realizando en Agua Viva, porque son maravillas las que tenemos allá. Los empresarios deben sentirse orgullosos de ser parte de este proyecto para darle alegría a los abuelitos, porque hoy nos toca retribuirles esta atención”, explicó.

Nueva sede de la Casa Hogar Dr. José Gregorio Contreras en Agua Viva

Comprometidos con la calidad de vida de los abuelitos de la Casa Hogar Dr. José Gregorio Contreras, se inició la construcción de una nueva sede, la cual estará ubicada en el sector Lomas Altas, al final de la Av. Terepaima, cerca del modulo policial en la parroquia Agua Viva del municipio Palavecino.

Basi Kimis, coordinadora de la casa hogar, no ha agotado sus esfuerzos y busca día a día alianzas para conseguir los aportes necesarios para la construcción del próximo hogar.

“El área de las camas está casi listo, tenemos espacio para 40 abuelitos. Poco a poco iremos construyendo los baños, cocina, panadería, iglesia, contaremos con áreas verdes y de esparcimiento para todos”, afirma Kimis.

“La construcción avanza gracias a todos los aportes que hemos conseguido de cada empresario, cada persona y cada larense”, comenta Kimis, y asegura que “cada uno de los que han aportado se siente orgulloso de esta nueva sede, sin ellos esto no habría sido posible”.

La construcción apenas comienza, por lo que está organizando una cena benéfica para seguir sumando recursos y poder así inaugurar lo antes posible esta nueva sede.

Daniel Oviedo – Carla Martínez / Noticias Barquisimeto