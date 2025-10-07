Algo que quizás no sabías sobre la vida e historia de la beata Carmen Elena Rendiles Martínez envuelve un suceso peculiar ocurrido antes de su nacimiento.

Su madre, la señora Ana Antonia Martínez, experimentó una gran inquietud tras recibir la visita inesperada de un hombre al que le faltaba un brazo. Este visitante resultó ser un mendigo, y su presencia causó un profundo temor en Doña Ana, quien a partir de ese momento se preguntaba noche tras noche si su hija nacería con la misma discapacidad.

Carmen Rendiles y el misterio en torno a su nacimiento

Un caso que no tiene respuestas

Para su mayor sorpresa e incertidumbre, el día 11 de agosto (que curiosamente fue martes) la niña Carmen Rendiles nació sin su brazo izquierdo. La coincidencia del mendigo sin un brazo y el nacimiento de su hija en la misma condición dejó a doña Ana sumida en la duda.

Este suceso, ha generado diversas interpretaciones: los fieles lo describen como un hecho divino, que prefiguraba cómo su condición física no sería un impedimento para cumplir su propósito de vida. Sin embargo, surge la interrogante sobre la identidad del visitante: ¿Fue una artimaña del maligno, temeroso de que Carmen Rendiles se convirtiera en una de las mujeres más religiosas de Venezuela que seguiría el legado de Jesús? o fue ¿el mismo Dios, transformado en mendigo, quien la visitó? La verdad de este misterio, simplemente, solo la conoce el Creador.

Día del bautizo

A pesar de las dudas y el asombro inicial, la fe guió los pasos de la familia. A tan solo un mes de nacida, Carmen Elena Rendiles Martínez fue bautizada en la Basílica de Santa Teresa, ubicada en la capital venezolana: Caracas. Este fue el primer sacramento de una vida que, aunque marcada por una discapacidad física, estuvo plenamente dedicada a Dios.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB



