Carmen Meléndez se juramenta junto al pueblo de Caracas para el período 2025-2029

La alcaldesa Carmen Meléndez fue investida este sábado como ciudadana Alcaldesa de la ciudad de Caracas para el período 2025-2029, en un acto celebrado en la Plaza Bolívar y acompañado por el pueblo capitalino.

“Hoy me he juramentado junto al pueblo de Caracas”, afirmó, resaltando que su compromiso es con los movimientos sociales. La mandataria aseguró que recorrerá la ciudad “a lo largo y ancho”, escuchando al pueblo, resolviendo problemas y cumpliendo con el Plan de las 7T hasta honrar el último compromiso asumido.

En su intervención, Meléndez subrayó que la escala de gobierno más importante para la ciudad serán las Salas de Autogobierno, concebidas como “pequeñas alcaldías” en cada territorio, con el propósito de acercar la gestión municipal a las comunidades y fortalecer el trabajo directo en cada territorio.

Como parte de su plan inmediato, anunció que a partir del lunes 11 de agosto se iniciará la instalación de campamentos y la segunda vuelta de la Operación Caracas Sonríe en las 22 parroquias de la capital, con el objetivo de seguir trabajando de forma articulada y “hermanados con nuestro pueblo”.

El acto de juramentación estuvo acompañado por actividades culturales y el respaldo de organizaciones sociales, comunitarias y autoridades presentes, que reafirmaron su apoyo a la nueva gestión.

Nota de prensa