Si cierras los ojos y piensas en un sonido de guitarra que evoca pasión, energía y ese toque inconfundible de lo latino, es casi seguro que la melodía que te viene a la mente es la de Carlos Santana: la leyenda de la guitarra que ha conquistado generaciones con su sabor latino. Un verdadero titán de las seis cuerdas, este músico nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, México, un 20 de julio de 1947, ha logrado lo impensable, trascender géneros, fronteras y, lo más importante, conquistar el corazón de varias generaciones con su fusión única.

De mariachi a rockstar: Los inicios de una estrella

La historia de Carlos Santana con la música comenzó en su tierra natal, rodeado de los sonidos del mariachi, gracias a su padre, que era violinista. Pero la vida lo llevó a Tijuana, y luego, en los años 60, a la vibrante San Francisco, California. Fue allí donde el joven Carlos, inicialmente tocando el violín y luego la guitarra, se sumergió en el efervescente crisol musical de la época.

Antes de llegar a la banda que lo catapultaría a la fama mundial, Santana pulió su talento en varias agrupaciones locales, absorbiendo influencias de blues, rock y, por supuesto, esa esencia latina que siempre llevó en la sangre. Tocaba en clubes nocturnos, en bares, en donde fuera que una guitarra pudiera sonar. Fue en ese ambiente bohemio y experimental de San Francisco donde se gestó la idea de formar una banda con un sonido propio, algo que nadie más estuviera haciendo.

Nace Santana: La banda que lo cambió todo

La formación de la banda Santana fue casi una explosión espontánea de talento. Carlos, con su visión clara, reunió a músicos con una química innegable: Gregg Rolie en los teclados y la voz, David Brown en el bajo, Michael Shrieve en la batería y Michael Carabello y José «Chepito» Areas en las congas y la percusión. Fue una combinación explosiva de rock psicodélico, blues y, crucialmente, ritmos afrocubanos y latinos. Nadie sonaba como ellos. Ese sonido fresco y electrizante, esa «latin-rock fusion» que hoy nos parece tan natural, fue una verdadera revelación en su momento.

Woodstock ’69: El día que el mundo conoció a Santana

Si hay un momento que selló el destino de Santana, fue el Festival de Woodstock en 1969. Con tan solo un álbum por salir, la banda era relativamente desconocida para la mayoría de los 400.000 asistentes. Se dice que Carlos, bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, tocó de una manera casi sobrenatural durante la interpretación de «Soul Sacrifice». La energía, la pasión y la maestría con la que ejecutó su solo de guitarra dejaron a la multitud hipnotizada.

La presentación de Santana en Woodstock fue tan impactante que su actuación fue incluida en la película documental del festival. Millones de personas en todo el mundo vieron a ese joven guitarrista con su afro y su Fender Stratocaster, creando magia en el escenario. De la noche a la mañana, Santana pasó de ser una prometedora banda local a una sensación global. El desenlace fue claro: el resto es historia.

Una carrera solista y colaboraciones legendarias

Aunque la banda Santana siguió cosechando éxitos, Carlos inició su carrera solista a principios de los años 70. Su inquietud artística lo llevó a explorar nuevos horizontes, a colaborar con otros músicos y a experimentar con diferentes sonoridades. Su primer disco como solista fue «Love Devotion Surrender» (1973), una obra maestra de fusión jazz-rock con influencias espirituales, grabada junto al gran John McLaughlin.

A lo largo de las décadas, Santana ha regalado al mundo un repertorio de canciones icónicas que son la banda sonora de varias generaciones. ¿Quién no ha vibrado con la enérgica «Oye Como Va» (un cover del clásico de Tito Puente), la sensual «Smooth» (junto a Rob Thomas de Matchbox Twenty), la poderosa «Black Magic Woman» (otro clásico, de Fleetwood Mac, que él hizo suyo), o la introspectiva «Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile)».

Su lista de colaboradores es tan extensa como impresionante. Ha compartido escenario y estudio con artistas de la talla de Eric Clapton, Stevie Wonder, Lauryn Hill, Shakira, Alejandro Sanz, y muchos más, creando fusiones inesperadas que siempre llevan su sello inconfundible. Su disco «Supernatural» (1999) es un ejemplo perfecto de esta capacidad para reinventarse y colaborar, vendiendo millones de copias y ganando múltiples premios Grammy.

La fusión que rompió barreras

Lo que realmente hace a Carlos Santana único es su particular fusión de rock con la música latina. Él no solo incorporó congas y timbales; integró las melodías, las estructuras rítmicas y la espiritualidad de la música afro-caribeña y mexicana en el corazón del rock and roll. Su guitarra no solo «rockea», también «salsa», «cha-cha-cha» y «mambo». Es un lenguaje universal que habla de la pasión, la alegría y la profundidad del alma latina. Es, sin duda, una de las mayores influencias musicales de nuestro continente.

