Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati proclamados santos

Este domingo 07 de septiembre se celebró la canonización del primer santo milenial Carlo Acutis y del hijo del fundador del diario «la Stampa», Pier Giorgio Frassati. «Hoy es un hermoso día festivo», dijo el Papa León XIV.

En presencia de unas 70 mil personas en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa León XIV celebró este tipo de evento que no se hacia desde que Prevost se convirtió en pontífice

«Declaramos y definimos santos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis y los inscribimos en el Rollo de los Santos, estableciendo que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos», dijo el Papa al leer la tradicional fórmula latina. «Hoy es una hermosa fiesta para toda Italia, para toda la Iglesia y para todo el mundo», dijo León XIV al inicio de la misa desde el parvis de la basílica de San Pedro.

«Antes de comenzar la solemne celebración de la canonización he querido saludaros a todos, porque es también un día de gran alegría. Saludo especialmente a tantos jóvenes y jóvenes que han venido a esta Santa Misa, verdaderamente una bendición del Señor. Habéis venido de distintos países, es un don de la fe que queremos compartir», añadió el Papa.

Quién fue Carlo Acutis: el primer santo milenario

El cuerpo de Carlo Acutis reposa desde 2019 en Asís, dentro del Santuario de la Desposesión. Millones de fieles de todo el mundo han peregrinado para honrar al joven beato, cuyo cuerpo se expone en un relicario de cristal, vestido con su chándal. Su historia, estrechamente ligada a la tecnología, también pervive en la red: una webcam difunde imágenes de su santuario y el flujo ininterrumpido de peregrinos en directo en YouTube las 24 horas del día, lo que le convierte en un auténtico «influencer de Dios».

El camino hacia la canonización de Carlo Acutis está marcado por dos milagros, ambos reconocidos por la Iglesia católica. El primero se refiere a la curación inexplicable de Matheus, un niño brasileño que padecía una rara malformación pancreática. En 2013, tras rezar con una reliquia de Acutis, Matheus se curó completamente, un acontecimiento que la comunidad científica de la Iglesia calificó de inexplicable. El segundo milagro, reconocido en 2022, está relacionado con Valeria, una estudiante costarricense en Florencia.

Tras una grave lesión en la cabeza y un destino que parecía sellado, la madre de Valeria acudió a la tumba de Acutis en Asís y, pocas horas después, la niña se recuperó por completo, una recuperación relámpago que la Iglesia ha reconocido como un segundo milagro.

Quién fue Pier Giorgio Frassati, hijo del fundador de La Stampa proclamado santo

Pier Giorgio Frassati (1901-1925), cuya vida fue un puente entre el mundo de la alta burguesía y el de los más necesitados, fue un icono de la fe y la caridad. Hijo de Alfredo Frassati, fundador del periódico «La Stampa», Pier Giorgio maduró una profunda fe a pesar de las distancias espirituales de su padre, agnóstico. Su vocación se manifestó desde muy joven, cuando eligió dedicarse a los últimos, convirtiéndose en un punto de referencia para las familias pobres de Turín, a las que asistía con generosidad.

No sólo caridad: Frassati supo combinar el compromiso social y la política con su espiritualidad. Miembro de asociaciones católicas y militante del Partido Popular Italiano, creía firmemente en la necesidad de reformas para una sociedad más justa .

Murió con sólo 24 años, víctima de una poliomielitis que probablemente contrajo cuidando enfermos. Su inesperada muerte puso de manifiesto su inmensa popularidad e influencia.

