Caribes de Anzoátegui anuncia su cuerpo técnico para la LVBP 2022-2023

#TribuInfo Caribes completó su staff de técnicos para la 22-23 #LVBP

Omar López Manager

Rouglas Odor C. Banca

Mike Álvarez C. Pitcheo

Silverio Navas C. Bateo

Liu Rodríguez C. 3ra

William Oropeza C. 1ra

Ismael Ramírez C. Bullpen

Dámaso González C. Asistente