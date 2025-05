Cardiólogo Ramón Aguilar alerta sobre influencers que «enferman a la gente»

¿Cuántas veces hemos recurrido a Google en busca de respuestas a nuestras dolencias? En la era de las redes sociales, una nueva figura ha emergido como fuente de «consejos» de salud: los influencers. Sin embargo, esta tendencia genera profunda preocupación en la comunidad médica.

En una entrevista exclusiva para Noticias Barquisimeto, el Doctor Ramón Aguilar, reconocido cardiólogo clínico y especialista en imágenes cardiovasculares, advierte sobre los riesgos de confiar en recomendaciones no profesionales difundidas en plataformas digitales.

«Las redes pueden ser un ángel o un demonio», afirmó el doctor Aguilar. «Un ángel cuando un especialista en la materia hace una sugerencia para sus pacientes, y un demonio cuando un influencer, sin ningún conocimiento ni título universitario que lo avale como médico, sugiere tomar por ejemplo ‘un vaso de limón con agua tibia para que le baje la tensión arterial’. ¡Eso es un desastre!», enfatizó con vehemencia.

Al consultarle si los influencers están reemplazando a los médicos, el doctor Aguilar fue categórico: «Para algunas personas, los influencers son como meterse en Google, y eso no está bien. Cada quien tiene que darse su sitio. Un influencer puede hacerlo por ego, porque tiene muchos seguidores y quiere más y genera temas controversiales, o porque una empresa le paga para promocionar algo en especial. Si es pagado, no es serio. No es buena idea guiarse por lo que diga un influencer».

El especialista subrayó la importancia de acudir a profesionales de la salud titulados y serios. «Ahora también hay médicos que van a las redes y mandan a la gente a comer full sal, y eso no está bien», acotó, señalando que la responsabilidad recae tanto en quienes emiten consejos sin fundamento como en quienes los siguen ciegamente.

«influencer que enferman a la gente»

Sobre si las redes sociales están enfermando a la gente, el doctor Aguilar fue contundente: «Una persona que sigue a un influencer y este lo manda a hacer cosas que lo están autoagrediendo, ese influencer está enfermando a la gente, aunque sea un médico. Si un médico, ingeniero o abogado está usando mal las redes, sugiriendo conductas que no son apropiadas, las está enfermando, y yo no lo puedo apoyar».

Finalmente, el doctor Aguilar extendió una cordial invitación a la comunidad barquisimetana al evento «Vinos y Chocolates», que se llevará a cabo este jueves 15 de mayo a partir de las 7:00 pm. En este encuentro, el propio doctor Aguilar junto a Gabo Sierra musicalizarán una degustación de vinos y chocolates. El evento tiene como noble propósito recaudar fondos para el servicio de insuficiencia cardíaca de Ascaridio, con el objetivo de adquirir un equipo de eco portátil. La entrada tiene un costo de 20 dólares. Para más información puedes contactar al doctor Aguilar por @Draguilarv y a través del correo electrónico, ramonaguilarv@gmail.com

Una clara advertencia de un profesional de la salud en Barquisimeto: la salud es un asunto serio que debe ser tratado por expertos. ¡Cuidado con lo que consumes en redes sociales!

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto