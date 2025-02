Cardi B expresó su descontento tras su experiencia en el Super Bowl, el trato «hostil» del servicio secreto y deportación familiar

A través de un envivo en su cuenta personal de Instagram, la rapera estadounidense, Belcalis Marlenis Cephus, mejor conocida artísticamente como Cardi B compartió su frustración tras asistir al Super Bowl LIX, donde el presidente Donald Trump fue una de las figuras destacadas. A pesar de la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs (40-22), la artista vivió una experiencia desagradable debido al trato que recibió por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos.

“Hoy me sentí muy molesta por la situación con Donald Trump. Su presencia en el Super Bowl causó problemas para muchos de nosotros. El Servicio Secreto no facilitó la entrada al estadio”, comentó Cardi B. Aunque no detalló los incidentes específicos, la rapera destacó que las estrictas medidas de seguridad arruinaron uno de sus costosos zapatos, valorado en tres mil dólares: “Todo esto, por culpa de Trump. Arruinó mi zapato”, expresó.

Además, Cardi B sorprendió a sus seguidores al revelar que su tío fue deportado debido a las recientes políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. “Mi tío no podrá regresar porque lo deportaron”, señaló, con un toque personal a su crítica hacia las políticas del presidente.

La artista, conocida por sus opiniones políticas, también compartió su apoyo a Kamala Harris durante la campaña electoral, en la que resaltó las dificultades que enfrentan las mujeres en el camino hacia el éxito: “Las mujeres tienen que esforzarse el doble para ser reconocidas”, afirmó.

La controversia no terminó ahí, ya que el empresario sudafricano, Elon Musk, conocido por su apoyo a las políticas de Trump, se burló del discurso de Cardi B en redes sociales. La rapera respondió con firmeza: “No soy una marioneta, Elon. Soy hija de inmigrantes que lucharon para darme una vida mejor”.

Las declaraciones de Cardi B llegan en un contexto de creciente tensión en torno a las políticas migratorias de Trump, especialmente tras un reciente informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre arrestos masivos. Mientras tanto, la asistencia de Trump al Super Bowl generó reacciones mixtas entre el público, evidenciando la polarización en torno a su figura y legado.

Con información de NT