Cardenales de Lara saltó al terreno para dar inicio a sus entrenamientos para la temporada 2022-2023 de la LVBP

Cardenales de Lara comenzó la pretemporada 2022 de cara a la nueva zafra de la pelota criolla, de los cuales 22 jugadores dijeron presentes en la primera práctica realizada en Barquisimeto.

Por: Edwin Sports Hevia

Nelson Prada dirigió la primera práctica del Cardenales de Lara

El coach de banca: Nelson Prada se encargó de dirigir el entrenamiento que inició a las 10 de la mañana en la pradera izquierda del estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Cardenales de Lara se presentó en la mañana del miércoles 05 de octubre en el nido crepuscular, para su preparación hacia la campaña 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). La práctica se finiquitó a puerta cerrada y desde el día jueves 06 de octubre se dará permiso a la cobertura de los medios de comunicación.

El equipo cardenalero buscará con fe y esfuerzo, su séptimo trofeo en la pelota criolla, para ello se está preparando desde este miércoles 05 de octubre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad barquisimetana, en la primera cita de entrenamientos; acudieron jugadores notables dentro del esquema del mánager Carlos Mendoza.

Mendoza no podrá acudir a las prácticas producto a su compromiso con los Yankees de Nueva York que parten como favoritos para ganar el banderín de la Liga Americana en la MLB.

Carlos Miguel Oropeza y otro año más de retos en Venezuela

Entre los peloteros destacados estuvieron Osman Marval, Juan Teixeira, Manuel Melendez, Yojhan Quevedo, Vicente Campos, Elvis Escobar, Luis Carrasco, Daniel Álvarez, Alejandro Requena, Fabián Blanco, Luis Lugo y Luis Curvelo. Precisamente Curvelo comentó que la dinámica del primer entrenamiento fue muy positiva y sobre lo saludable que está su cuerpo en estos momentos para afrontar partidos seguidos y cumplir con el rol encomendado.

‘Gracias a Dios y al Cardenales de Lara por permitir darme esta oportunidad. Estoy bastante animado, es un compromiso muy grande poder estar acá, es un sueño gigante poder trabajar con esta organización, para ello he venido mejorando mi recta y en los pitcheos secundarios como el slider y el cambio’. Indicó Luis Curvelo

Osman Marval se prepara mentalmente

Marval entiende su rol

Osman Marval comentó que tienen un elenco bastante fortalecido y él está dispuesto a cumplir con cualquier rol asignado ‘Tenemos un conjunto muy competitivo, el Cardenales promete mucho en esta campaña. Mi forma física está en una mejor manera, y estoy dispuesto a apoyarlos en cualquier espacio que requieran de mi’. Expresó Marval. Físicamente estoy bien, el cuerpo está adaptado para mantenerme en la rutina y estar dispuesto a ayudar a la novena del Cardenales en lo que me necesite’.

‘Cuando llegué los dos primeros años fui titular, en los últimos años no fue así; sin embargo me he preparado mentalmente porque sé que vendrán jugadores de Grandes Ligas y así como el público está ansioso porque arranque ya la temporada, nosotros también lo estamos para llenar de alegría al público barquisimetano y darles el título’. Culminó

Vicente Campos confirmó el talento joven del elenco barquisimetano

Vicente Campos habla de su experiencia

‘Comenzamos las prácticas con la misma meta de todos los años, hay muchas caras jóvenes de las cuales espero que cada uno de los muchachos; consigan dar ese esfuerzo y el <<granito de arena>> para lograr el campeonato. Acá estamos para ayudar a cada uno de ellos y brindarles consejos porque Cardenales de Lara es una familia, es por eso que el éxito que ha alcanzado este conjunto es producto a que convivimos y trabajamos como en familia, todos unidos’ Recalcó el monticulísta

