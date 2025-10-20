Cardenal Pietro Parolin: San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles deben ser modelos de vida para los Venezolanos

El secretario de Estado de la Santa Sede instó al pueblo venezolano a seguir el camino de la santidad y afirmó que «los santos no son solamente para pedirles milagros».

El Cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, invitó a todos los venezolanos a seguir el modelo de vida de la santidad y a usar de ejemplo a San José Gregorio Hernández y a la Santa Madre Carmen Rendiles, en contexto de su canonización, como el camino para la renovación nacional.

Leer También: El mosaico fue elaborado por el artista Larense Luis Enrique Mogollón: Mural de la Virgen de Coromoto es develado en los jardines del Vaticano

“Es un llamado para todos los venezolanos a ser santos. Los santos no están allí solamente para ser celebrados o para pedirles milagros, si no que deben ser nuestros modelos de vida en la cotidianidad y la canonización propone esto”, refirió Parolin en una entrevista exclusiva con la periodista Macky Arenas para el programa Brújula Internacional de Globovisión.

El cardenal aseguró que esta ceremonia, donde dos santos venezolanos fueron canonizados en el mismo momento, es una muestra de que “la santidad tiene múltiples formas porque cada uno tiene su mensaje”.

“José Gregorio Hernández es el doctor de los pobres, el hombre de la paz; la madre Carmen Rendiles es la fundadora de la congregación (Siervas de Jesús de Venezuela) y una persona atenta a la educación, pero eso nos dice que hay diferentes maneras para ser santos y cada uno de ellos nos indica una vía de la vida diaria”, apuntó.

A su juicio, la canonización de los venezolanos debe ser el camino para la renovación de Venezuela en el camino santo. “Aspirar a la santidad, intentar solucionar todos los problemas con amor y buscar el camino de la reconciliación y de la concordia entre los venezolanos”, enfatizó.

Canonización de JGH y Carmen Rendiles



En la entrevista, Parolin mencionó sentir “una gran satisfacción” con la canonización de José Gregorio Hernández, pues recordó que, durante sus años en Venezuela, siempre se hablaba de los milagros que le atribuían.

“¿Cómo es posible que este hombre tiene tantos milagros después de tantos años no haya sido canonizado? Había muchísimo cuentos de milagros, varias personas que me contaban lo que habían pasado con sus familiares, quienes por la intercepción de José Gregorio habían logrado la sanación”.

Se refirió, además, a unas palabras de Mario Bergoglio donde le dijo que para la beatificación “sí se necesitaba la confirmación de un milagro”, pero, para la canonización, consideró que “el peso que ya había, la fama para la santidad y este gran fervor de Venezuela y de otras parte del mundo” era suficiente.

Asimismo, indicó que conoce la vida y obra de la Santa Madre Carmen Rendiles, pues estuvo en contacto con las Siervas de Jesús de Venezuela.

Venezuela en su corazón y en el Vaticano



El secretario de Estado hizo mención a las diferentes autoridades religiosas de Venezuela que hacen vida en el Vaticano, y apuntó que esto demuestra que la “iglesia venezolana es una iglesia madura para ofrecer a la iglesia universal” grandes personalidades.

Afirmó que Venezuela siempre “es una de las cuestiones y realidades presentes en el Vaticano, por las cuales pensamos, reflexionamos, rezamos y profundizamos con mucha atención”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión