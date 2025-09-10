En una operación conjunta con el Tribunal Segundo, agentes de la División Contra Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a tres hombres en Barquisimeto que eran buscados por delitos de violencia contra la mujer.

Capturan a tres hombres en Barquisimeto por delitos de violencia sexual

Operativo del DCSE Lara en Jiménez

El procedimiento, liderado por la División Contra Secuestro y Extorsión (DCSE Lara) se llevó a cabo en la carretera Caura, en el municipio Jiménez. Los hombres detenidos ya tenían órdenes de aprehensión por parte del Tribunal Segundo de Control en materia de delitos de violencia de género.

Luego de su captura, los tres hombres fueron puestos a la orden de la justicia para continuar con las investigaciones y procesos correspondientes. En su cuenta de Instagram dcse_lara se publicó la información de los apresado y su debido proceso.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto