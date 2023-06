Capriles señaló que María Corina Machado solo le habla a un “estrato alto” del país

Henrique Capriles Radonski, dirigente político y candidato a las primarias de la oposición, se refirió que la candidata María Corina Machado solo llega a un “estrato alto” de la sociedad.

Durante una entrevista con la periodista Luz Mely Reyes, Capriles señaló que la diferencia entre ambos es que, su causa “los pobres y la clase media golpeada y lastimada”. En cuanto a la candidatura de Benjamin Rausseo, dijo que lo percibe solo como comediante.

Sobre las primarias



Con respecto a las elecciones primaria sin el Consejo Nacional Electoral (CNE) Capriles plantea que “¿Cómo haces una primaria sin la logística electoral?, ¿Dónde pones los centros de votación?”.

En ese sentido, insistió en que debe garantizarse una primaria que se parezca a una elección presidencial y que el derecho de los venezolanos es que el CNE facilite la logística para que la oposición pueda organizar su proceso interno. Sostiene que de lo contrario se trataría de una primaria “VIP” que no fortalecería a la oposición.

Además, enfatizó que el CNE no tiene el poder de alterar los resultados electorales.

“La alteración de los resultados en Venezuela no es la logística del uso de la máquina, es cuando no está el testigo, es cuando se deja la mesa sola, es cuando se cometen todos los abusos, es donde tienes un Plan República en algunas escuelas totalmente parcializado… ese no es el caso de las primarias”, explicó.

