Capriles insiste: «Hay que salir a votar»

A 11 días de las elecciones regionales en Venezuela, el dirigente político, Henrique Capriles, estuvo de visita en el estado Lara, en respaldo del candidato a la gobernación, Marcial Daza, e hizo un insistente llamado a la participación este 25 de mayo.

En sus declaraciones, Capriles instó a los larenses a ejercer su derecho al voto, enfatizando la importancia de la participación como herramienta para el cambio. «Yo voy a votar el 25 de mayo, no me voy a quedar callado, no me resigno a que este país se quede como está», afirmó el también candidato a la Asamblea Nacional.

Al ser consultado si había conversado con la dirigente político María Corina Machado, respecto al llamado al voto dijo, «tengo respeto por ella y por cualquier compañero de la causa democrática, el hecho que tengamos diferentes visiones en este momento, no significa que tengamos que perder el respeto; Yo creo que es un error no votar, pero no porque yo soy mas sabiondo que otros, porque en la oposición democrática en la que yo formo parte ya hemos pasado por ese camino, en regalarle 6 años más de gobierno a Maduro, y una oposición dividida en votar y no votar».

Capriles buscó motivar a los electores, argumentando que la abstención solo perpetúa la situación actual del país. Su presencia en Lara, a pocos días de las elecciones, subraya el interés en movilizar el voto en apoyo a la candidatura de Marcial Daza y la importancia que le otorga a estos comicios.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto