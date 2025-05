Capriles: «Ganó la abstención»

El recién electo candidato a la Asamblea Nacional y prominente líder opositor, Henrique Capriles, se pronunció hoy en sus redes sociales tras el anuncio de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), referentes a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Su mensaje central apuntó a la abstención como la verdadera protagonista de la jornada.

«Este era un resultado previsible. Ganó la abstención y con ellos el régimen y los que la promovieron«, sentenció Capriles al inicio de su comunicado, reflejando una lectura crítica del proceso y sus consecuencias.

El líder opositor describió el escenario electoral como uno «marcado por la desconfianza, la decepción, la rabia, el miedo sembrado con fuerza en las últimas horas con más detenciones, aunado a una campaña de información prácticamente inexistente«. Aseveró que «el régimen y otros hicieron de todo para que la abstención fuera la gran protagonista y lo lograron. El régimen hoy celebra«.

A pesar de su análisis, Capriles dedicó palabras de agradecimiento a aquellos que sí salieron a ejercer su derecho al voto y a quienes participaron activamente en la estructura electoral de la oposición.

No obstante, Capriles fue enfático en señalar que los resultados no representan una victoria real para el oficialismo. «Maduro y su cúpula podrán querer mostrarse victoriosos, pero no lo son. Lo de ayer no cambia la crisis económica, social y política. El país no amaneció hoy mejor. El país sigue en la búsqueda de recuperar su democracia y el ejercicio pleno de los Derechos de su gente«, exclamó.

Finalmente, el líder opositor concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con la ciudadanía: «Esto sigue y allí estaremos del lado de la mayoría que sufre. Allí estaremos para hacerle una férrea oposición a los responsables de la caótica situación que padece la mayoría de los venezolanos. De la mayoría que anhela el cambio por el cual votó el 28 de julio del 2024. De la mayoría que merece una Venezuela democrática, con progreso y oportunidades para todos«.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto