Capitán del 4 de febrero confirma demolición del monumento a Bolívar y Chávez en el Circulo Militar

El capitán retirado Cesar Catarí, quien formó parte de los militares sublevados junto a Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, manifestó su “indignación” en contra de quienes procedieron a demoler a punta de “mandarriazos” la estructura de granito que estaba en la entrada del Circulo Militar de Barquisimeto.

El capitán del 4 de febrero Cesar Catarí testigo del hecho

¿”Que ocurrió acá? ¿Será que en la celebración de los 30 años de la gloriosa fecha del 4F, el regalo del círculo Militar de Barquisimeto es destruir el reconocimiento a nuestro Libertador y al Cmdte Eterno Hugo R Chávez Fría?”, se pregunta molesto Catarí, quien este viernes le reclamó al propio director de las instalaciones militares, Coronel retirado Felipe Tovar Bordones por qué hizo tal “barbarie”.

Tras la publicación del hecho por parte del periódico digital Noticias Barquisimeto, comenzaron a rodar imágenes por whatsapp para hacer ver que “todo es falso, y que la acción ordenada por el coronel Bordones es para “quitar una pirámide masónica y mejorar la plaza del Circulo Militar”.

Sin embargo. el miembro de la Reserva Activa y del grupo de militares alzados el 4 de febrero, Cesar Catarí como testigo de excepción se ha pronunciado frente a tan repudiable acontecimiento: ¿“Será que la autoridad del G.D. Jacinto Cabello, quien recibió la donación por el ejecutivo no la reconocen? ¿Se cumplió con los parámetros o normas para la destrucción de este Patrimonio de la Nación?”.

“¿Si la obra era nueva y no presentaba deterioro por qué la destruyen? ¿Será que fue una decisión personal de alguien o de la superioridad en el estado demoler el patrimonio?, es parte de la interrogantes que le formula Catarí al director del Círculo Militar de Barquisimeto, en reclamo por tumbar la obra donada por Mercoex.

Para finalizar sus declaraciones, el capitán retirado expresa lo siguiente: “Lástima que la semana pasada mi esposa no me tomó una foto junto al monumento por problemas técnicos con el Tlf. Y ahora, cuántos más al igual que yo no podremos cumplir con el sueño es esa foto, me hago las preguntas como integrante del agrupamiento histórico 4F, soy el Cap César Catarí Jiménez”.