Cantautor venezolano Jorge Luis Chacín lidera nominaciones en los latín Grammy 2022

El cantautor Jorge Luis Chacín es el que cuenta con más nominaciones, seis en total, la mayoría como compositor. El músico maracucho compite en las categorías Álbum del Año (Aguilera), Canción del Año («Baloncito viejo», de Carlos Vives, y «Pa mis muchachas», de Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G), Mejor Canción Pop («Baloncito viejo»), Mejor Canción Tropical («Agüita e Coco», de Kany García), Mejor Canción Regional Mexicana («Cuando me dé la gana», de Christian Nodal y Christina Aguilera) y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su disco El mundo está loco.



Le siguen Yasmil Jesús Marrufo ,Manuel Lara y Elena Rose con cuatro postulaciones cada uno. Marrufo figura como compositor en las categorías Álbum del Año (Aguilera), Canción del Año («Pa mis muchachas»), Mejor Canción Tropical («Aguita e’ coco») y Mejor Canción Regional Mexicana («Cuando me dé la gana»).



En el apartado Mejor Álbum Instrumental compiten C4 Trío (Back to 4), Gerry Weil Grupo Raíces de Venezuela (Ofrenda) y Daniela Padrón (Ella).

Asimismo, Luis Jiménez, vocalista de Los Mesoneros y el rapero Mcklopedia (están nominados como parte de los compositores de «Ya no somos los mismos», de Elsa y Elmar, en el apartado Álbum do Año.



Los hermanos Primera Servando y Florentino y el dúo SanLuis también destacan en la categoría Álbum del Año

Con Información de: El Nacional