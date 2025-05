Candidatos del GPPSB a la AN escucharon al pueblo an Altos de Jalisco

En el marco de los despliegues por los territorios, candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional del circuito 1 del estado Lara, visitaron el sector Altos de Jalisco, ubicado en el municipio Iribarren, socializando los distintos requerimientos de los habitantes, tanto de forma individual, como colectiva.

‎

‎La actividad, que contempló una visita casa a casa y asamblea, estuvo encabezada por Ginkellys Gutiérrez, Yanys Agüero, Juan Carlos Sierra, Andrés Avelino Álvarez, Oliver Ramos y Gabriel Guerrero, candidatos (as) que tuvieron la oportunidad de palpar de forma directa las necesidades del sector abordado.

‎

‎Tras ello, la mayoría de habitantes destacó la importancia que en la campaña electoral, los candidatos recorran las comunidades con ideas y propuestas para solventar las problemáticas, entre ellos, Juana Dudamel, luchadora social, quien señaló que el estado Lara tiene la inmensa tarea de lograr la victoria del Comandante Reyes en la gobernación de Lara; y junto a él, los curules de la Asamblea Nacional y legisladores del territorio, «estamos felices por todos los candidatos, en especial porque estamos seguros que reforzarán el ámbito de salud, educación y vivienda; nuestra esperanza está en todos los candidatos del Gran Polo Patriótico», sostuvo.

‎

‎A la par, Eduard Oviedo, destacó que durante los mandatos anteriores del Comandante Reyes alcanzó una gran transformación de la entidad larense, «no podemos permitir que nos gobiernen apátridas y líderes que no tiene consciencia; es nuestro deber seguir por los caminos de la revolución», añadió el líder de calle.

‎

‎Para finalizar, María Colmenarez, resaltó que es necesario que los líderes sigan llegando a todos los rincones del territorio larense, «hace años el Comandante Reyes me apoyó con quimioterapias porque soy paciente oncológico; por ello, deseo que vuelva a la Gobernación y ayude a todo aquel que lo necesite», concluyó.

Información de: Nota de Prensa