Candidato Reyes Reyes: «Seguiremos construyendo hogares dignos»

El candidato a la gobernación del estado Lara por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Luis Reyes Reyes, sostuvo un importante encuentro con viviendos de diferentes comunidades organizadas, donde ratificó su compromiso con el derecho a la vivienda digna como conquista irrenunciable de la revolución bolivariana.

‎

‎El encuentro colmado de esperanza y conciencia popular estuvo acompañado por Kyra Andrade, Viceministra de Redes Populares; candidatos (as) a la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo y todos los viviendos que hacen vida en la entidad.

‎

‎El acto tuvo lugar en el urbanismo Ciudad Bicentenario IFE, donde el Comandante Reyes Reyes manifestó su compromiso con todas las familias que aspiran poseer un espacio digno y propio, «seguiremos construyendo hogares dignos para el pueblo; todo esto gracias al esfuerzo conjunto del poder popular y el gobierno revolucionario. Aquí no se trata solo de levantar paredes. Se trata de levantar sueños, futuro y dignidad para nuestras familias», exclamó el candidato patriota.

‎

‎Ante una multitud entusiasta que coreaba consignas de unidad y victoria, Reyes añadió que viene con la misma fuerza y pasión de trabajar por el pueblo, «el Comandante Chávez me enseñó a amar al pueblo, por ello, con sanciones y bloqueo nosotros venceremos», complementó.

‎

‎Por su parte, la Viceministra Kyra Andrade, expresó que la organización de los viviendos debe convertirse en una fuerza política, «en Lara cuentan con un candidato que viene de las filas del Comandante Hugo Chávez; por ello, todas las organizaciones populares y viviendos larenses apoyarán irrestrictamente al Urdaneta de Chávez», sostuvo.

‎

‎Durante el encuentro, los voceros de los comités de vivienda y consejos comunales compartieron sus experiencias en la autogestión y construcción colectiva de urbanismos, entre ellos María Contreras, proveniente de El Jebe, quien indicó: “Yo vivo en un rancho de zinc. Gracias a la revolución y al Comandante Chávez hoy tengo la esperanza de tener un hogar para mis hijos,” puntualizó.

Información de: Nota de Prensa