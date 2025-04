Candidato Luis Reyes Reyes juramentó a su Comando de Campaña: «No le tengo miedo al debate»

El candidato a la Gobernación del estado Lara por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis Reyes Reyes, lideró la juramentación de su comando de campaña, resaltando la experiencia y el compromiso de su equipo.

Durante el acto, Reyes Reyes enfatizó su visión para el estado: «Hay muchas cosas que mejorar en el estado Lara, faltan cosas por hacer a pesar del esfuerzo de Carmen Meléndez y Adolfo Pereira. La salud y la educación son primordiales en mi gestión«. El candidato también se comprometió a abordar el tema de la seguridad vial, declarando: «Vamos a hacer un gran empeño en mejorar detalles, especialmente en el tema de la seguridad con respecto a los accidentes viales«.

Reyes Reyes destacó su intención de mantener una estrecha relación con las comunidades: «Todavía nos falta recorrer algunas parroquias, algunos municipios. Porque mi génesis política es gobernar con la gente y con la comunidad, para saber cuáles son los requerimientos. Yo estaré en estos 4 años de Gobierno acompañando a las comunidades«.

No le huye al debate entre candidatos

Al ser consultado sobre la posibilidad de un debate con los demás candidatos a la gobernación, Reyes Reyes se mostró abierto, pero confiado: «Todo depende de lo que quieran debatir, creo que tienen muy poco material para debatir. Cuando empiecen a escuchar mis intervenciones no creo que vayan a querer debatir, pero yo no le tengo miedo al debate«. Agregó: «Lo que me pregunten se los voy a contestar, miren la gestión del año 2000 al 2008«.

Siempre Comandante

Finalmente, Reyes Reyes aclaró su preferencia sobre cómo ser llamado: «Prefiero que me digan Comandante, mientras siga siendo yo insurgente seguiré siendo Comandante«, concluyó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto

Fotos: Jesús García