Candidato Antonio Ecarri visita Lara y promete culminar el proyecto Yacambú – Quíbor

El candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, Prof. Antonio Ecarri, visitó este miércoles la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, donde pudo compartir con parte de la militancia del Lápiz, Cambiemos y Avanzada Progresista. Asegurando que de llegar a ser Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, su prioridad en la región será la culminación del Sistema Hidráulico Yacambú – Quíbor, obra que luego de 50 años aún no ha sido culminada.

“Aquí el primer pacto que yo voy a firmar es el pacto por la recuperación y culminación de la obra Yacambú – Quíbor, ese es el único pacto que yo firmaré. Yo no tengo que firmar pactos con los políticos, voy a donde me invitan y converso con quien sea, no tengo esa clase de complejos“, dijo Ecarri, explicando que si se hubiese terminado la obra, la comida en el estado Lara fuese una de las más baratas en el país.

“Hay que terminar el monumento a la piratería, a la corrupción y al desastre que es la obra Yacambú – Quíbor, pero yo tengo que traer inversión. Yo necesito que vengan inversionistas internacionales y dejar complejos, entregar esa obra en concesión y que por fin Lara tenga agua“, expresó el candidato, añadiendo que en Lara las personas reciben agua potable en promedio de una sola vez por semana.

De igual forma, exclamó estar decepcionado del Gobierno y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), respondiendo especialmente al Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, rechazando su propuesta de no invitar a la Unión Europea como observadores internacionales para el proceso electoral del 28 de julio: “Estamos alejando la inversión, medida que afecte los intereses de los venezolanos no me gusta“, explicó y además rechazó las sanciones contra el país.

Para finalizar, designó a Monir Chiriti de Avanzada Progresista (AP), como su jefe de campaña para los comicios presidenciales en el estado Lara.

“El Seguro Social es la gran estafa de este país”

Ecarri declaró que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), es la estafa más grande en la historia de Venezuela: “Usted tiene más de 30 años cotizando el Seguro Social y esos reales se los robaron. La mezcla satánica del IVSS con el BCV, devaluaron el dinero“, indicó el candidato presidencial.

“El Seguro Social siguió siendo una caja negra, es una contribución parafiscal obligatoria que tienen que hacer los trabajadores y esos recursos deben retribuirse en salud a los trabajadores, pero el Seguro Social no da salud, ni pensiones, ni nada“, finalizó el candidato Ecarri.

Para concluir dijo que seguirá convenciendo a las personas con argumentos para ir a votar por el Lápiz el próximo 28 de julio: “Nosotros representamos a la gente decepcionada, tanto del chavismo como la oposición“, afirmando que van a ganar por la decepción hacia el chavismo y a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

