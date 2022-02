Candidato a Presidencia de Colombia, Enrique Gómez, propone legalizar cultivos de drogas y su venta a EEUU

Para «frenar el combustible de la guerra». Pero además admitió que Colombia es la mayor productora de drogas del mundo y Estados Unidos el mayor comprador.

«Estamos convencidos de que como mayores productores mundiales debemos sentarnos con el mayor comprador que es Estados Unidos. Este es el mejor momento histórico para eliminar la prohibición. La prohibición genera el valor agregado que financia todas las violencias en nuestro país», dijo Enrique Gómez

«Con 270 mil hectáreas no es posible la paz. Aquí nos pusieron prohibición como alternativa a la paz y eso no funciona. No ha venido funcionando. Llevamos 40 años de guerra contra el narcotráfico y no ha traído sino pobreza, destrucción del medio ambiente, violenta espantosa y una corrupción social, de justicia y política», justificó el abogado colombiano su idea inicial.

A su juicio, «se siembra en todos lados y la Corte Constitucional en una interferencia constitucional ilegal impide la acción del Ejecutivo. No les importan las consecuencias de que aumenten los cultivos ilícitos».

«No les importan las vidas de soldados y policías que mueren en la erradicación», culminó Gómez.