Cancillería de Venezuela rechaza declaraciones «belicistas y extravagantes» del presidente de EEUU. que atentan contra la paz y estabilidad del país

Venezuela, a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería, rechazó «las declaraciones belicistas y extravagantes» del presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en las que admite haber autorizado operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para actuar contra la paz y la estabilidad del país, con el fin de legitimar acciones de cambio.

En el comunicado se expresa que Venezuela observa con alarma el uso de la CIA, tanto como los despliegues en el Caribe, para realizar operaciones que atentan contra la paz de la República, «que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra la nación».En el texto se señala que la declaración pública de Trump «constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles».

«Es evidente que tales maniobras buscan legitimar una operación de cambio de régimen con el fin último de apropiarse de los recursos petroleros venezolanos. Asimismo, las declaraciones del mandatario estadounidense persiguen estigmatizar a la migración venezolana y latinoamericana, alimentando discursos xenófobos y peligrosos», destaca el comunicado.

Alerta sobre las consecuencias de estas posiciones de EEUU a la comunidad internacional para que comprenda que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias «políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato».

A continuación el comunicado:

Hender «Vivo»# González

Con información de Globovisión