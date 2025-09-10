Canciller Yván Gil: Venezuela y Rusia sostienen encuentro de alto nivel para reafirmar alianza estratégica

El canciller de la República, Yván Gil, se reunió con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, donde analizaron el asedio actual que enfrenta la región latinoamericana y caribeña.

Este martes, el canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, con el objetivo de fortalecer la amistad y la alianza estratégica de alto nivel entre ambas naciones, con miras a un nuevo orden mundial multipolar.

Leer También: El plan desarrollado por Estados Unidos y la generación de una Zona Gris para atacar a Venezuela

A través de sus redes sociales, Gil indicó que la reunión también sirvió para analizar el asedio actual que enfrenta la región latinoamericana y caribeña. Además, ambos países reafirmaron su nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía y la paz regional.

Este encuentro forma parte de una serie de diálogos estratégicos que buscan alinear las políticas exteriores de Venezuela y Rusia con la visión de un mundo multipolar.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión