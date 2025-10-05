Canciller Yván Gil: Venezuela y Rusia reafirman compromiso con la paz regional en conversación diplomática

El canciller de Venezuela, Yván Gil, alertó sobre la creciente tensión en el Caribe, provocada por las reiteradas amenazas de sectores políticos estadounidenses que intentan justificar un despliegue militar en la región.

Este domingo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, en el contexto de la presidencia rusa en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Leer También: Fiscal General Tarek William Saab: Fiscalía lista para actuar ante conmoción exterior, “Defender soberanía y estabilidad”

Durante el intercambio, Gil alertó sobre la creciente tensión en el Caribe, provocada por “las reiteradas amenazas de sectores políticos estadounidenses que intentan justificar un despliegue militar en nuestra región, poniendo en riesgo la estabilidad del continente”, según expresó a través de su cuenta oficial en Telegram.

«Recibimos la plena expresión de apoyo y solidaridad del gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz», detalló Gil.

Ambos diplomáticos coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral, especialmente en el marco de la ONU, el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo común: garantizar el respeto a la soberanía de los pueblos y promover un orden internacional basado en la legalidad y la paz.

Hender Vivo» González

Con información de Globovisión