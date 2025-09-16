Canciller Yván Gil: Venezuela y Bielorrusia reafirman sus relaciones bilaterales y de cooperación

El canciller de la República, Yván Gil, le agradeció al embajador bielorruso en Venezuela, Dmitri Derevinski, por el firme rechazo de su país «a las acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos en el Caribe».

Este martes, el canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de Bielorrusia en Venezuela, Dmitri Derevinski, para revisar temas bilaterales y de cooperación.

Durante la reunión, Gil, en nombre del mandatario Nicolás Maduro, expresó el agradecimiento por «el firme rechazo de Bielorrusia a las acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos en el Caribe, así como su inquebrantable solidaridad con la soberanía venezolana».

Venezuela y Bielorrusia mantienen relaciones estratégicas, de cooperación y amistosas, basadas en la similitud de puntos de vista sobre el orden mundial, multicéntrico y multipolar.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión