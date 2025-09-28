Canciller Yván Gil: Venezuela recibe apoyo del Secretario General de la ONU António Guterres ante constantes amenazas de EEUU.

El canciller de la República, Yván Gil aseguró que el Secretario General de la ONU, António Guterres considera «injustificado e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe».

El canciller de la República, Yván Gil, informó que sostuvo una reunión con el Secretario General de la ONU, António Guterres, con el fin de reafirmar la soberanía y paz de Venezuela, además de ratificar que es «un país libre de cultivos ilícitos y sin incidencia en el tráfico internacional de drogas».

Leer También: Flotilla Sumud con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza entrará en «zona de alto riesgo» y exige mayor vigilancia internacional

A través de su cuenta en la red social Instagram, el ministro de relaciones exteriores agradeció el apoyo del Secretario General, quien consideró «injustificado e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe, acción que viola la Carta de la ONU y pone en riesgo estabilidad y soberanía de toda la región».

Asimismo, Gil recordó que el sistema de las Naciones Unidas debe revertir su inacción y no permitir otra agresión criminal contra pueblos inocentes, como el actual genocidio en Palestina, lo cual solo conduciría a seguir destruyendo los principios de la ONU y el multilateralismo, ya hoy convalencientes».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión