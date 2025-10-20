Canciller Yván Gil: Venezuela presente en la inauguración de la Organización de Mediación en Hong Kong

Durante el acto inaugural, la delegación venezolana reafirmó su compromiso con la nueva organización, destacando que su participación es coherente con su política de Diplomacia Bolivariana de Paz.

El canciller Yván Gil informó mediante comunicado que este 20 de octubre, Venezuela participó en la inauguración de la Organización Internacional de Mediación (OIMed), una nueva plataforma global impulsada por la República Popular China, bajo el liderazgo visionario del presidente Xi Jinping.

Esta nueva iniciativa, de la que Venezuela asume su vicepresidencia, surge para abordar la necesidad de «llenar un vacío institucional» en la mediación internacional, «ofreciendo una plataforma flexible, voluntaria y eficaz que prioriza el diálogo y el entendimiento» entre los países.

En su fase inicial, la OIMed ha logrado agrupar a 38 naciones, con una representación de países de África, Asia y América Latina y el Caribe.

Durante la primera sesión de su Consejo de Gobierno, se eligió a la directiva, quedando compuesta por S.E Chunying Hua, viceministra de Relaciones Exteriores de China, como presidenta; S.E. Tatiana Pugh Moreno, viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía de Venezuela, como vicepresidenta y S.E Willy Bett, embajador de la República de Kenia ante la República Popular de China.

Durante el acto inaugural, la delegación venezolana reafirmó su compromiso con la nueva organización, destacando que su participación es coherente con su política de Diplomacia Bolivariana de Paz.

«Venezuela, que ha enfrentado directamente los efectos de las sanciones y las agresiones externas, asume su participación en esta organización como un acto de coherencia», expresó la delegación, subrayando que su objetivo es aportar su «experiencia de resistencia, diálogo y defensa de la soberanía nacional», con el fin de contribuir a la consolidación de un mundo multipolar de paz basado en el respeto mutuo.

A continuación, comunicado íntegro:

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión