Canciller Yván Gil: Venezuela expresa ante la ONU su preocupación por el despliegue de EEUU. en el Caribe, incluso con armas nucleares

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denunció la escalada de acciones hostiles y amenazas de EEUU, que ahora incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales.

Este martes, en el marco de un encuentro entre el canciller de la República, Yván Gil, y el coordinador residente de la ONU en Caracas, Gianluca Rampolla, Venezuela elevó una denuncia ante las amenazas y el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en el Caribe con armas nucleares.

Leer También: Claudia Sheinbam: México rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en Venezuela

En este sentido, Venezuela solicitó el apoyo del secretario General de la ONU, António Guterres, «para restablecer la sensatez».

«Compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de Estados Unidos en el Caribe, atentando contra la paz», subrayó Gil.

Durante la reunión, se debatió la escalada de acciones hostiles por parte de la administración estadounidense en la región, «declarada Zona de Paz en 2014 por la CELAC y ratificada por las Naciones Unidas», señaló el canciller en una publicación realizada en sus plataformas digitales.

Por su parte, Rampolla ratificó a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos, como se expresa en el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

«Frente a las narrativas falsas, pretexto para justificar agresiones contra Venezuela, confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además los esfuerzos del Gobierno Bolivariano han sido debidamente certificados por la UNDOC», escribió Gil.

En un comunicado, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denunció la escalada de acciones hostiles y amenazas de EEUU, que ahora incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales en el Caribe, entre ellos el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro hace un llamado para «preservar la paz, la seguridad y la estabilidad» en la región:

-Venezuela exige el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

-Reclama garantías claras y verificables de Washington de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región.

Insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles e intentos de intimidación.

-Insta a que se respete el Tratado de Tlatelolco, que fue firmado por EEUU y que declara a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares.

-Venezuela también llama a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a «respaldar el respeto al carácter desnuclearizado de América Latina y el Caribe» y a defender la Proclama de la CELAC de la región como una «Zona de Paz».

-Deja constancia de que la introducción de un submarino nuclear sin transparencia sobre el armamento que lleva contradice de manera flagrante los principios mencionados arriba.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión