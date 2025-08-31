Canciller Yván Gil: Venezuela denuncia el «vulgar y extravagante» ataque de Noruega contra nuestra democracia

El canciller Yván Gil rechazó «de manera firme» las aseveraciones y denunció «el intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela».

Noruega se sumó a la amenaza de la soberanía venezolana justificando el reciente aumento de presiones de EE.UU. hacia el país caribeño, que incluyen el próximo despliegue de buques de guerra en el Caribe, así lo denunció este sábado el canciller de Venezuela, Yván Gil.

«En contra de la opinión de su propio pueblo, (Noruega) se suma a la amenaza contra nuestra soberanía, prestándose de manera vulgar y extravagante a atacar a la democracia venezolana con argumentos forzados y manipulados, asumiéndose como jueces en la arena internacional», escribió en un comunicado.

El mensaje de Gil se produjo en respuesta a una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego en la que acusan al Gobierno de Venezuela de supuestas «desapariciones forzadas» durante las elecciones presidenciales del año pasado.

El canciller venezolano rechazó «de manera firme» las aseveraciones, así como «el intervencionismo ilegal e inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa», y denunció «el intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes».

El anuncio del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington al sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha sido considerado por Caracas como acciones de agresión subrepticia que no se corresponde con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

En respuesta, este viernes y sábado se llevó a cabo en Venezuela la segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana, después de la asistencia masiva registrada durante la primera ronda, que tuvo lugar el pasado fin de semana en todas las plazas Bolívar del país.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión