Canciller Yván Gil: Venezuela denuncia ante Consejo de Seguridad de la ONU incursión ilegal de aviones de combate Estadounidenses

El canciller de la República, Yván Gil, expresó que este acto no solo representa una amenaza a la soberanía nacional, «sino que también contraviene las normas del derecho internacional».

El embajador alterno venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez, presentó al presidente del Consejo de Seguridad del organismo, Vasily Alekseyevich Nebenzya, un comunicado donde se denuncia la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses este jueves, 2 de octubre, aproximadamente a 75 kilómetros de las costas venezolanas.

Leer También: Crónica de un secuestro: La Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria a Gaza sometida a la violencia sionista

A través dela red social Instagram, el canciller de la República, Yván Gil, expresó que este acto no solo representa una amenaza a la soberanía nacional, «sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional».

Asimismo, destacó que «está grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela».

La maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), órgano responsable de la vigilancia y protección del espacio aéreo venezolano.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión