Canciller Yván Gil: Venezuela defenderá la paz y soberanía en 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU

El Canciller de la República, Yván Gil, informó que prevé desarrollar encuentros bilaterales con representantes de otros países y agencias multilaterales, en aras de llevar al mundo la verdad del país.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, participa desde este lunes, en Nueva York, en el 80 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Como parte de su agenda, el canciller prevé desarrollar encuentros bilaterales con representantes de otros países y agencias multilaterales, en aras de llevar al mundo la verdad de Venezuela, así como denunciar el genocidio israelí en Gaza y la operación militar estadounidense en el Caribe.

El ministro Gil aseguró que será una agenda muy cargada, que contempla denunciar la política hostil que promueve el gobierno norteamericano contra el pueblo venezolano ante organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, entre otros mecanismos.

«Tenemos una intensa agenda de trabajo, de defensa de la paz, de la soberanía, de defensa de la Carta de las Naciones Unidas», afirmó.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión