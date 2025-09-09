Canciller Yván Gil: Venezuela condena «cobarde ataque» de Israel contra la soberanía e integridad territorial de Qatar

El canciller de la República, Yván Gil, subrayó que “el ataque contra el equipo negociador que buscaba un alto al fuego en Gaza demuestra, una vez más, la verdadera naturaleza del enclave sionista».

Este martes, el canciller de la República, Yván Gil, emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el «cobarde ataque» del régimen del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra la soberanía e integridad territorial del Estado de Qatar.

En su declaración, Gil subrayó que “el ataque contra el equipo negociador que buscaba un alto al fuego en Gaza demuestra, una vez más, la verdadera naturaleza del enclave sionista: lejos de buscar la paz, persiste en la violencia y la desestabilización regional”.

El canciller exigió el cese inmediato de estos crímenes y demandó que los responsables “comparezcan ante la justicia internacional”.

El comunicado concluye con un rechazo a cualquier acción que amenace la paz y la seguridad de los pueblos de Asia occidental.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión