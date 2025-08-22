Canciller Yván Gil: Venezuela calificó comunicado de Guyana como «texto miserable» que busca sembrar inestabilidad en América Latina

El canciller de la República, Yván Gil, señaló que se trata de una ridícula provocación que oculta la verdad: «Guyana ha renunciado a su soberanía por unas pocas monedas corruptas», aseveró.

Venezuela rechaza con firmeza infame comunicado del Gobierno de Guyana, calificándolo como «un texto miserable» que revela su condición de peón de los oscuros intereses imperiales y de la Exxon Mobil.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, el canciller de la República, Yván Gil, señaló que se trata de una ridícula provocación que oculta la verdad: «Guyana ha renunciado a su soberanía por unas pocas monedas corruptas», y aseguró que se ha convertido en un «gobierno arrodillado y sumiso, dispuesto a traicionar la dignidad de su propio pueblo».

En ese contexto, manifestó que «esta maniobra» busca sembrar inestabilidad en el Caribe y América Latina, respaldando su fallido intento de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba. «Ese plan fracasará», aseveró.

La respuesta de Caracas surge luego de que Guyana declarara este viernes que Venezuela representa una amenaza para la región, siguiendo la narrativa imperialista.

Resaltó que la única vía legítima para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, y «la verdad histórica prevalecerá, para lo cual Venezuela utilizará todos los medios y herramientas que le otorga el derecho internacional».

Agregó que el pueblo venezolano no se dejará amedrentar. «Guyana debe respetar la legalidad y sus compromisos internacionales, o quedará marcada por la ignominia de haber traicionado la paz regional y vendido su soberanía», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión