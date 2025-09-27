Canciller Yván Gil: Venezuela agradece en la ONU respaldo de BRICS, MNOAL y CELAC ante agresión de EEUU.

El ministro de Relaciones Exteriores denunció la agresión propiciada por Estados Unidos, incluyendo «las 1.042 sanciones que se aplican de manera criminal «.

El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, agradeció este viernes el respaldo expresado por decenas naciones del mundo y organizaciones multilaterales hacia el país, que se posicionaron contra la amenaza militar ilegal de Estados Unidos, que viola la carta de la ONU.

En el marco de la 80° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller Gil agradeció la solidaridad abrumadora de los Gobiernos y pueblos del mundo y en especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Movimiento de Países no Alineados (MNOAL) y el grupo BRICS, que han respaldado la soberanía venezolana y el derecho de Venezuela a la paz y el desarrollo.

«Hoy la invasión apunta a Venezuela. Inventa mentiras que nadie cree, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante inmoral. Agradecemos a la opinión pública mundial la denuncia de este intento de llevar el intento de la guerra al Caribe para propiciar un cambio de régimen que les permita robar la incalculable riqueza petrolera y gasífica de Venezuela«, remarcó el ministro.

Venezuela ratificó asimismo su vocación de paz y su derecho a defender su soberanía y la paz del Caribe y Suramérica.

El ministro de Relaciones Exteriores denunció que «la criminal agresión para apoderarse de las riquezas naturales, incontables las agresiones, acciones de desestabilización incluyendo el intento de magnicidio, las 1.042 sanciones que se aplican de manera criminal por parte de Estados Unidos» contra la nación bolivariana.

«Venezuela le habla al mundo con la verdad», precisó el diplomático, remarcando que el pueblo ratificó el proyecto de emancipación de Venezuela, y enfatizó que toda lucha por una mejor sociedad debe tener como destino la paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión