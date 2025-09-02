Canciller Yván Gil: Venezuela agradece a Irán su posición frente a las amenazas militares de EEUU.

El canciller Yván Gil señaló en un mensaje señala que las acciones de la administración de Donald Trump son una «clara manifestación de una política colonial que ignora la voluntad de los pueblos que han decidido ser libres».

El gobierno del presidente Nicolás Maduro expresó su agradecimiento a la República Islámica de Irán por condenar de manera contundente la amenaza del uso de la fuerza contra el país, al realizar un despliegue militar en el sur del mar Caribe.

El mensaje fue transmitido por el canciller Yván Gil en nombre del presidente Maduro, donde subraya la «inquebrantable amistad» que existe entre ambas naciones, señala que las acciones de la administración de Donald Trump son una «clara manifestación de una política colonial que ignora la voluntad de los pueblos que han decidido ser libres».

Anteriormente, Irán condenó los despliegues y advirtió sobre las repercusiones del uso de la fuerza contra Venezuela, calificando la medida estadounidense en América Latina como un retorno a políticas de la era colonial con potencial riesgo para la paz regional.

Mientras tanto, Caracas ha denunciado que estos movimientos militares representan una amenaza para la estabilidad del hemisferio y ha pedido la atención del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante una situación «potencialmente peligrosa».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión