Canciller Yván Gil: Venezuela agradece a Cuba su llamado a movilización mundial contra presencia de EEUU. en el Mar Caribe

El canciller de la República, Yván Gil, aseguró que el despliegue militar «busca provocar un conflicto militar contra Venezuela, poniendo en grave riesgo la vida y la paz de toda la región caribeña».

Este jueves, el canciller de la República, Yván Gil, agradeció, en nombre del presidente Nicolás Maduro, a Cuba por convocar a una movilización internacional contra el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe.

«Este accionar, que ataca embarcaciones civiles y resulta en el asesinato de sus tripulantes, busca provocar un conflicto militar contra Venezuela, poniendo en grave riesgo la vida y la paz de toda la región caribeña», aseguró Gil en sus redes sociales.

Este jueves, el gobierno de Cuba sacó un comunicado donde declaró la urgencia de una «movilización internacional para impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz proclamada por sus jefes de Estado y de Gobierno».

En el texto, el gobierno cubano advirtió que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en las últimas semanas «constituye un acto de provocación y pretende desencadenar un conflicto militar que obligue a Venezuela a defender su soberanía e integridad territorial».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión