Canciller Yván Gil: Venezuela agradece a China por «su firme condena al despliegue militar en el Caribe»

El Gobierno nacional, en nombre del presidente Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento a China por «su firme condena al despliegue militar en el Caribe», que busca socavar la soberanía y perturbar la paz de la nación.A través de un post en redes sociales, el canciller de la República, Yván Gil, indicó que «Venezuela valora profundamente la solidaridad de China hacia nuestro pueblo y su inquebrantable compromiso con la paz y el diálogo».

Este miércoles, más temprano, el Gobierno de China reiteró su rechazo a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y expresó su oposición a cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, bajo cualquier pretexto.

Subrayó que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz y estabilidad, en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión