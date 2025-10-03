Canciller Yván Gil señaló: Gobierno Nacional y Rusia discuten preocupante situación por militarización del Caribe

El canciller de la República, Yván Gil, señaló también la reciente incursión ilegal de aviones de combate de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

El canciller de la República, Yván Gil, sostuvo una reunión con el director para América Latina de la Cancillería de Rusia, Alexander Shchetinin, en la que discutieron «la preocupante situación en nuestra región».

A través de sus redes sociales, Gil destacó que la situación está «marcada por la militarización del Caribe y la reciente incursión ilegal de aviones de combate de Estados Unidos cerca de nuestras costas».

Expresó el agradecimiento por la solidaridad de Rusia, en nombre del presidente Nicolás Maduro, y reafirmó las alianzas estratégicas que fueron ratificadas el pasado 30 de septiembre en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión