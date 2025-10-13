Canciller Yván Gil informó: Venezuela anuncia cierre de embajadas en Noruega y Australia y abre nuevas sedes en África

El canciller de la República, Yván Gil, informó que la atención consular a la comunidad venezolana en estos países será a través de «Misiones Diplomáticas concurrentes», cuyo detalles se darán los próximos días.

El Gobierno nacional anunció este lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, una decisión que se tomó para «fortalecer las alianzas con el sur global» y como parte de una «reasignación estratégica de recursos».



A través de un comunicado, el canciller de la República, Yván Gil, destacó que inicia la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior, en relación con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración.

Gil indicó que «tras una evaluación exhaustiva de las prioridades nacionales y en coherencia con el impulso de un mundo multicéntrico y pluripolar, se han determinado algunas medidas».

Con esta decisión, el Gobierno nacional refuerza los «lazos históricos con el continente africano» y establece «Misiones Diplomáticas» residentes en dos naciones hermanas, quienes son «socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas».

Además, señaló que «estas embajadas servirán como plataformas claves» para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común.

Aseguró que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países serán atendidas de manera eficiente a través de «Misiones Diplomáticas concurrentes», cuyos detalles se anunciarán en los próximos días.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión