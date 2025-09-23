Canciller Yván Gil: Informes de la ONU certifican a Venezuela como territorio libre de cultivos y producción de droga

El canciller de la República manifestó que desde la ONU continúan trabajando arduamente para defender la verdad sobre el país ante las falsas acusaciones del imperialismo y sectores extremistas.

El canciller de la República, Yván Gil, ratificó que al menos 25 informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) certifican a Venezuela como territorio libre de cultivos y producción de droga.

Leer También: Donald Trump amenaza a Venezuela en la ONU

«La Oficina de la ONU ha publicado 25 informes que certifican a nuestro país como un territorio libre de narcóticos ilícitos, un territorio libre de producción de estupefacientes. El compromiso de Venezuela están absolutamente asociados, a los compromisos que hemos asumido como comunidad internacional del combate contra el narcótrafico», expresó.

Manifestó que desde el organismo continúan trabajando arduamente para defender la verdad sobre el país ante las falsas acusaciones del imperialismo y sectores extremistas.

Gil aseveró que la ONU destacó la captura y desmantelamiento de gran parte del escaso 5% de droga que transitan por nuestro territorio, «las cuales provienen principalmente de Colombia».

Agregó que el Gobierno nacional respalda la realidad del país con las mismas evidencias proporcionadas por la ONU.

«Venezuela respalda esta realidad con las mismas evidencias proporcionadas por la ONU y realiza operaciones transparentes en su combate contra el narcotráfico», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión