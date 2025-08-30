Canciller Yván Gil expresó: Venezuela agradece firme postura de Rusia tras movilización militar de EEUU.

«Apreciamos el apoyo de Rusia, que reafirma su compromiso con la defensa de nuestros principios soberanos y nuestra integridad territorial», destacó el canciller Yván Gil, calificando la presencia de submarinos nucleares como una «amenaza inaceptable».

El canciller de la República, Yván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro, expresó públicamente su agradecimiento a la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, por su firme pronunciamiento ante el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. En una publicación difundida en redes sociales, Gil calificó la presencia de submarinos nucleares frente a las costas venezolanas como una «amenaza inaceptable» para la soberanía nacional y la paz regional.

«La presencia de submarinos nucleares frente a nuestras costas representa una amenaza inaceptable para la soberanía de Venezuela y para la paz en nuestra región (…) Apreciamos el apoyo de Rusia, que reafirma su compromiso con la defensa de nuestros principios soberanos y nuestra integridad territorial», sostuvo Gil.

Además, reiteró que Venezuela tiene el «derecho inalienable de decidir su propio destino sin presiones externas» y destacó el respaldo de Rusia como muestra de solidaridad internacional frente a lo que considera una escalada de tensiones promovida por Washington.

En este contexto, el Gobierno venezolano insiste en la necesidad de preservar a América Latina como una «zona de paz», libre de intervenciones forzosas y conflictos armados. «La solidaridad internacional es clave para garantizar un futuro estable y próspero para todos los pueblos de la región», concluyó el canciller.

Hender «Vivo» González

