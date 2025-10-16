Canciller Yván Gil expresó: Cumbre de Países No Alineados concluyó con firme respaldo a Venezuela

El canciller Yván Gil expresó que el Gobierno del presidente Maduro celebra el llamado del movimiento de países «a respetar el derecho internacional, fomentar el diálogo y la diplomacia».

La XIX Conferencia Ministerial de Mitad de Periodo del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) concluyó este jueves con un firme respaldo a Venezuela frente a las amenazas externas queponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región.

«El Gobierno Bolivariano celebra el llamado del MNOAL a respetar el derecho internacional, fomentar el diálogo y la diplomacia, así como a salvaguardar la soberanía e integridad territorial de todos los Estados», informó el canciller Yván Gil en sus plataformas digitales.

Este miércoles, el jefe de la diplomacia venezolana denunció ante el movimiento de países la escalada de amenazas militares por parte del Gobierno de Estados Unidos a las que ha estado sometida Venezuela durante las últimas semanas «bajo el pretexto de una falsa lucha contra el narcotráfico«.

Gil precisó que la agresión injustificada del Gobierno estadounidense «oculta una vieja ambición: concretar sus ya fracasados planes de cambio de régimen, para hacerse del control de los recursos de nuestro país, donde está la primera reserva probada de petróleo del mundo».

En este contexto, el titular de exteriores enfatizó la urgencia en oponerse al neocolonialismo, el fascismo y el neofascismo y a sus mecanismos de coerción. «Hacemos un llamado a alzar nuestras voces contra el colonialismo y el neocolonialismo, contra el fascismo y el neofascismo, contra las sanciones y los bloqueos, contra las medidas coercitivas unilaterales, contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión