Canciller Yván Gil: Ataque de EEUU. a lancha con 11 personas sigue sin esclarecerse y Venezuela pide investigación internacional

El Canciller Yván Gil resaltó que hay muchos elementos que no están claros: Ubicación, la hora, el día, si fue en el Caribe o fue en el Pacífico y señaló la autoimplicación de Estados Unidos en este hecho, que es delito internacional.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, advirtió que el presunto ataque de fuerzas estadounidenses contra el peñero en el que habrían muerto 11 personas constituye un hecho que, de confirmarse, representaría un delito internacional y una violación grave de derechos humanos.

En entrevista con la cadena estadounidense CNN, Gil sostuvo que aún no se han aclarado las circunstancias del hecho, pero enfatizó que lo más relevante es la implicación reconocida por Washington en un acto condenable.

“Lo significativo es la autoimplicación que hacen las fuerzas de Estados Unidos en un delito internacional. Si ocurrió, se trató de una lancha artesanal sin armas. No es una operación heroica, sino un crimen que debe investigarse”, expresó.

Además, sostuvo que esa lancha no amenazaba en ningún momento la seguridad de los Estados Unidos. «Habría que pensar como una lancha de cuatro motores amenaza la seguridad de Estados Unidos», dijo.

Explicó que el Gobierno venezolano no tiene ninguna prueba de que haya ocurrido ese hecho. «Hemos visto un video y unas declaraciones más nada, pero me preocupa como diplomático y como como venezolano, como latinoamericano, como humanista. Me preocupa que ese sea un relato que trate de imponerse y que trate de legitimarse y de normalizarlo como acción general».

El canciller comparó el procedimiento con el de otros países de la región, como Colombia, que han detenido embarcaciones similares sin uso de fuerza letal. “Habría que preguntarle a las fuerzas militares estadounidenses cómo pueden degradarse de tal manera aplicando tecnología de destrucción contra un bote indefenso”, añadió.

Venezuela: despliegue militar y apuesta al diálogo



Gil explicó que Venezuela mantiene un despliegue de más de 25 mil efectivos en la frontera con Colombia, así como 60 Unidades de Reacción Rápida (Urras), drones y patrullajes aéreos y terrestres para combatir el narcotráfico. Informó que en lo que va de año se han decomisado más de 56 toneladas de cocaína.

Sin embargo, subrayó que la diplomacia sigue siendo la primera línea de acción:

“Aquí está un gobierno dispuesto a dialogar, incluso en materias sensibles como narcotráfico o lavado de dinero. Lo que pedimos es respeto e igualdad. La vía diplomática es la que puede evitar una escalada”.

El jefe de la diplomacia venezolana reiteró que Caracas está abierta a retomar cooperación con Estados Unidos en condiciones de soberanía y con apego a la Carta de Naciones Unidas.

La Revolución Bolivariana y el liderazgo de Maduro



Sobre la Revolución Bolivariana y la imagen que quieren darle en el mundo, Gil descartó la posibilidad de un “cambio de régimen” impulsado desde Washington y reafirmó que el movimiento no depende de una sola figura.

“El presidente Maduro es el líder de esta etapa, electo hasta 2031. Pero la Revolución Bolivariana tiene vida propia, no está atada a un hombre. Es un sentimiento nacional, profundo, que no lo detiene nadie”, afirmó.

Gil insistió en que Venezuela continuará defendiendo su soberanía y en que el país “apuesta a la paz y no al conflicto”, pese a las amenazas externas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión