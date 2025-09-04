Canciller Yván Gil a Marco Rubio: En su afán de agredir a Venezuela desacredita a la ONU

“No ataca a Venezuela: ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos. Y al hacerlo, confirma su destino: el del político fracasado que se seca en el odio», aseveró el canciller de la República.

Este jueves, el canciller de la República, Yván Gil, respondió a las recientes declaraciones del secretario de EE.UU., Marco Rubio, quien rechazó un informe de las Naciones Unidas. Gil afirmó que Rubio, en su afán por atacar al país sudamericano, desacredita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los datos científicos que demuestran que Venezuela está libre de cultivos ilícitos y que combate el narcotráfico de manera eficaz.

«En su afán de agredir a Venezuela, Marco Rubio arremete contra la ONU y contra todos los datos científicos que confirman que nuestro país está libre de cultivos ilícitos y combate el narcotráfico con eficacia ejemplar. Esa es la lógica nazi y gangsteril: negar la evidencia, inventar enemigos y sembrar odio para encubrir fracasos», declaró el alto funcionario.

En su comunicado, Gil subrayó que Rubio intenta ocultar su «absoluta derrota» en la política de persecución contra América Latina.

El canciller también hizo hincapié en la ironía de la situación, al señalar la relación entre Rubio y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. «Para mayor ironía, se sienta al lado de Daniel Noboa: el bananero que ya no exporta frutas sino drogas hacia EE.UU. y Europa, con la complicidad de la DEA», expresó.

Gil destacó la gravedad del contexto en el que se producen estas declaraciones, enfatizando que «Rubio escupe sus mentiras desde territorio sagrado del bolivarianismo, el Ecuador de Bolívar, de Sucre, de Manuela Sáenz y Eloy Alfaro». Agregó que las palabras del secretario son una ofensa al pueblo ecuatoriano y a su Fuerza Armada. «¿Qué pensará Ecuador cuando escucha a Rubio proponer bases militares extranjeras en su suelo, mientras su presidente protege un negocio de drogas disfrazado de política?», cuestionó.

«Rubio no ataca a Venezuela: ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos. Y al hacerlo, confirma su destino: el del político fracasado que se seca en el odio», aseveró Gil.

Finalmente, citando a Albert Einstein, el canciller afirmó: «Con Rubio se confirma lo que dijo Einstein: dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión