Canciller de Venezuela Yván Gil denuncia abordaje hostil de buque pesquero por parte de la Armada de EEUU.

Según denunció del canciller Yván Gil, el buque de guerra USS Jason Dunham interceptó la embarcación “Carmen Rosa” en zona económica exclusiva de Venezuela.

El comunicado oficial de la cancillería exige a Estados Unidos el cese inmediato de este tipo de maniobras, que, según el gobierno venezolano, buscan provocar un incidente armado en el Caribe bajo una operación de falsa bandera.

Desde la histórica Casa Amarilla, el canciller de la República, Yván Gil, ofreció declaraciones contundentes sobre un incidente marítimo que ha encendido las alarmas en el Caribe. Según informó, el buque pesquero venezolano Carmen Rosa, con nueve pescadores a bordo, fue abordado de forma ilegal y hostil por el destructor estadounidense USS Jason Dunham (DDG-109), mientras operaba en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla.

El hecho ocurrió el viernes 12 de septiembre y fue calificado por el gobierno venezolano como una «grotesca y desmedida provocación». El destructor, equipado con misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados, desplegó 18 efectivos armados que abordaron la embarcación durante ocho horas, impidiendo la comunicación de los pescadores y paralizando sus labores.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) monitoreó la operación mediante sobrevuelos en la zona, como medida de vigilancia y disuasión ante lo que consideran una agresión directa a la soberanía nacional.

El comunicado oficial exige a Estados Unidos el cese inmediato de este tipo de maniobras, que, según el gobierno venezolano, buscan provocar un incidente armado en el Caribe bajo una operación de falsa bandera. Asimismo, hicieron un llamado al pueblo estadounidense para que reconozca la peligrosidad de estas acciones ordenadas por su gobierno.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión