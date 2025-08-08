Canciller de Venezuela Yván Gil calificó de «patética» la recompensa que ofrece EEUU. por el presidente de la República Nicolás Maduro

El ministro Yván Gil destacó que EEUU solo pretende complacer a la oposición venezolana, tras desvelarse el nuevo intento desestabilizador en el país.

El canciller de la República, Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa que ofreció la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, por información que conduzca al arresto del presidente de la República Nicolás Maduro, lo que a su vez consideró «la cortina de humo más ridícula » que haya visto.

En una publicación en Télegram, el ministro Gil destacó que Bondi solo armó «un circo mediático» para complacer a la oposición venezolana, tras desvelarse el nuevo intento desestabilizador en el país.

Gil agregó en su comentario que: «no nos sorprende, viniendo de quién viene».

Luego de calificar el anuncio como un «show» y «un chiste», cree que se trata de «una desesperada distracción de sus propias miserias».

También recordó que la funcionaria de EEUU fue la misma que prometió «una inexistente ‘lista secreta’ de Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos».

Por último, recordó que se trata de una muestra de propaganda política: «La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión