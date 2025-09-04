Canciller de Venezuela Yván Gil agradece a México por hacer prevalecer la visión de América Latina como una zona de paz

“Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar”, dijo el titular de exteriores.

El canciller de la República, Yván Gil, expresó su profundo agradecimiento al Estado mexicano por haber reafirmado los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como una zona de paz, en el marco de las amenazas dirigidas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Venezuela.

“Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar”, escribió el titular de exteriores en un mensaje publicado en sus plataformas digitales.

El diplomático resalta la posición del país azteca «a pesar de la obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades en nuestra región, cuya narrativa queda completamente desmentida frente al respeto y la integridad que defienden nuestros pueblos».

El pronunciamiento de Gil se produjo luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuviera un encuentro con el secretario de Estado en aras de establecer estrategias de cooperación sobre el combate al crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas.

En un comunicado conjunto entre México y Estados Unidos, Sheinbaum deja claro

que su cooperación con la administración estadounidense se fundamenta exclusivamente en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua, marcando una postura firme que honra la dignidad de los pueblos latinoamericanos.

