Canciller de Uruguay justifica su cambio de postura sobre Venezuela

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, reafirmó este jueves 6 de marzo la postura del gobierno respecto a la crisis política en Venezuela. Defendió la decisión de no reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente del país, sin que ello implique un respaldo a Nicolás Maduro. En sus declaraciones, subrayó que la posición adoptada no favorece al chavismo ni responde a presiones externas. Así lo reseñó Montevideo Portal

En una entrevista con el programa Informativo Sarandí, Lubetkin rechazó las críticas de la oposición uruguaya y aseguró que su postura ha sido cuestionada tanto por sectores oficialistas como por opositores venezolanos. “Tómense el trabajo de buscar qué decían de mí en Venezuela en el momento en el que los parlamentarios me estaban criticando duramente. Les puedo asegurar que decían lo mismo”, afirmó.

Agregó que tanto el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela como políticos uruguayos han utilizado términos similares para descalificarlo.

El canciller insistió en que su gobierno no pretende asumir el papel de árbitro en la política venezolana. “Nosotros no podemos ser la Corte Electoral de Venezuela. Está claro que ese proceso no lo reconocemos; ahora, nosotros no somos nadie para decir: ‘Señor, usted ganó las elecciones’”, declaró.

Asimismo, sostuvo que el número de países que reconocen a González Urrutia como presidente es reducido, afirmando que “no pasa de seis”.

Lubetkin comparó la situación actual con la de Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino entre 2019 y 2023. “¿Qué pasó con la comunidad internacional? Hubo un crecimiento en el reconocimiento sobre la figura de Guaidó. ¿Dónde está Guaidó?”, cuestionó. Destacó que la posición de su gobierno está alineada con la de la Unión Europea, México y Colombia, asegurando que “lo mismo otra vez no se puede hacer”.

Ante la posibilidad de ser citado por el Parlamento para responder sobre este tema, Lubetkin expresó su disposición a comparecer. “Voy a ir siempre, cuantas veces me llamen. Quiero sentarme frente a los parlamentarios y abrir un debate de todo lo que estamos diciendo sobre la política internacional. Eso es lo más sano y democrático”, concluyó.

Rubén Conde con información de agencias